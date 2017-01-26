Месси сыграет свадьбу в день своего 30-летия

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси определился с местом и датой своей свадьбы. Аргентинец намерен жениться на Антонелле Рокуццо в их родном Росарио 24 июня, в день 30-летнего юбилея футболиста.

Месси встречается с Рокуццо на протяжении многих лет, у пары есть двое сыновей - Тиаго и Матео.