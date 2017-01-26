Месси сыграет свадьбу в день своего 30-летия
Сегодня, 17:31 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси определился с местом и датой своей свадьбы. Аргентинец намерен жениться на Антонелле Рокуццо в их родном Росарио 24 июня, в день 30-летнего юбилея футболиста.
Месси встречается с Рокуццо на протяжении многих лет, у пары есть двое сыновей - Тиаго и Матео.
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Это ты тут начала про болезнь парней, тиба обещают и не женятся.
Такое мог написать только человек который выстрадал это на себе. Которого имели и бросали, обещали и обманывали.
И который теперь типа "замужем")))))))
Что поделать если люди за последние десятилетия так опошлились(( С каждым годом всё хуже и хуже...
Грех то что делает Месси, грех то что сделал Роналду, грех то что делал Терри... и много других примеров можно привести...
Нет? А чего ты тут тогда о морали толкуешь?
Просто слова типичной обиженной брошенки. Которую все попользовали, наобещали, а она теперь одна, с мифическим мужем))))
Как бы Рон не заикал.
А Рона никто замуж не берет.
P/S: Я замужем!)
За живое дырку задел
Матросят и бросают?
А потом она сыграет гимн Марокко на моей флейте.