Рейтинг@Mail.ru

Мостовой: «Ну, перейдет Иванович в „Зенит“, и что?»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Иванович Бранислав, Мостовой Александр
Сегодня, 17:42 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает, что переход защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит» существенно увеличит шансы «сине-бело-голубых» на первое место в РФПЛ по итогам текущего сезона.

«Ну, придет Иванович, и что? Тем более в нашей стране, где не такие налоги, как, например, в Италии или Испании. Да, он хороший защитник, который отлично играет в воздухе, но это не тот футболист, который делает игру, забивая по десять голов. Для защитника вообще особого ума не нужно: взял, выбил мяч и все (смеется).

Нам пока неизвестно в каком состоянии находится сербский игрок. К тому же, Иванович приходит не в чемпионат Италии или Испании… Иванович приходит в команду, которая претендует на титул. Увеличатся ли шансы команды? Сложно сказать, но в „Зенит“ пришел не Луис Суарес или Андреа Пирло в лучшие годы. Приходит защитник, не забывайте, еще и посреди сезона».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:19
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:19, редактировал Сегодня 18:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:16
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:08
ответ пользователю wingback (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:07
ответ пользователю romanDonskoy (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:54
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 17:53
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 17:48
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:46
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:46
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:45
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:47 Милевский: «„Тосно“ хочет оказаться на одном уровне с „Зенитом“ и „Спартаком“» 68
10:39 Канделаки: «Очень хочется показывать чемпионат Китая на „Матч ТВ“» 162
00:28 Ибрагим Цаллагов: «Думаю назвать сына Златаном» 34
Вчера
Сергей Колотовкин
Губит футбол не пиво...
Блогер «Соккер.ру» Сергей Колотовкин задумывается о том, есть ли в российском футболе «пивная» проблема. Он размышляет о запрете этого напитка на стадионах России.
Комментариев: 8
21:42 Канделаки: «Показ матчей Ла Лиги? Для всех нас эта тема – боль» 65
20:50 Агент: «Всё идёт к тому, что Ломбертс останется в „Зените“» 57
17:47 Мутко: «В конце февраля „Крестовский“ будет сдан ФИФА» 56
11:40 Кутепов: «„Спартак“ мало пропустил в первой части сезона благодаря тренерам» 38
04:04 Селюк: «Хоть бы кто из РФС сказал „спасибо“ за матч с Бельгией» 18
03:33 Газизов: «Пребываю в хорошем шоке от работы и нововведений Семака» 2
все материалы по этой теме
Турниры