Мостовой: «Ну, перейдет Иванович в „Зенит“, и что?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает, что переход защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит» существенно увеличит шансы «сине-бело-голубых» на первое место в РФПЛ по итогам текущего сезона.

«Ну, придет Иванович, и что? Тем более в нашей стране, где не такие налоги, как, например, в Италии или Испании. Да, он хороший защитник, который отлично играет в воздухе, но это не тот футболист, который делает игру, забивая по десять голов. Для защитника вообще особого ума не нужно: взял, выбил мяч и все (смеется).

Нам пока неизвестно в каком состоянии находится сербский игрок. К тому же, Иванович приходит не в чемпионат Италии или Испании… Иванович приходит в команду, которая претендует на титул. Увеличатся ли шансы команды? Сложно сказать, но в „Зенит“ пришел не Луис Суарес или Андреа Пирло в лучшие годы. Приходит защитник, не забывайте, еще и посреди сезона».