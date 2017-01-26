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Прудников, Амир Натхо и Коре отправились на второй сбор с «Локомотивом»

Соккер.Ру // Россия: игроки, Локомотив М, Прудников Александр, Натхо Амир
Сегодня, 18:13 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

«Локомотив» взял на свой второй сбор 32 игрока. В числе футболистов оказались нападающие Александр Коре и Александр Прудников, а также полузащитник Амир Натхо. Все они находятся на просмотре.

Список остальных игроков, которые отправились в Марбелью, выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Абаев, Гильерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.

Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Неманья Пейчинович, Джамшет Рахмонов, Борис Ротенберг, Иннокентий Самохвалов, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Никита Дорофеев, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш.

Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин.

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