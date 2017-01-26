Невилл: «Марсьяль реализовал очень малую часть своего потенциала»

Футбольный эксперт Гари Невилл считает, что форвард МЮ Антони Марсьяль не показывает всего того, на что он на самом деле способен. По слухам, выступлениями нападающего недоволен рулевой «дьяволов» Жозе Моуриньо.

«Марсьяль реализовал очень малую часть своего потенциала. Он может провести выдающийся матч, а затем провальный. Будем надеяться, что он продолжит расти.

У него есть всё, чтобы стать особенным игроком. Мне нравится Марсьяль, но я, как и другие, хочу, чтобы он реализовал свой потенциал. То же самое относится и к Шоу. Они оба огромные таланты».