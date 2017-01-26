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Черчесов будет наблюдать за тренировками «Спартака»

Соккер.Ру // Россия: события, Спартак М, Россия, Черчесов Станислав
Сегодня, 18:51 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил сегодняшнюю вечернюю тренировку «Спартака» на сборе команды в Абу-Даби. Российский специалист рассказал, что в течение еще двух дней будет присутствовать на стадионе «Шейх Зайд», где проходят занятия спартаковцев.

Сама вечерняя тренировка, хотя и продлилась около часа, была интенсивной. В течение 60 минут спартаковцы поработали над тактикой, над контролем мяча, поиграли в квадрат и в футбол на ограниченном участке поля.

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