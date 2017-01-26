Черчесов будет наблюдать за тренировками «Спартака»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил сегодняшнюю вечернюю тренировку «Спартака» на сборе команды в Абу-Даби. Российский специалист рассказал, что в течение еще двух дней будет присутствовать на стадионе «Шейх Зайд», где проходят занятия спартаковцев.

Сама вечерняя тренировка, хотя и продлилась около часа, была интенсивной. В течение 60 минут спартаковцы поработали над тактикой, над контролем мяча, поиграли в квадрат и в футбол на ограниченном участке поля.