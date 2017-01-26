Черчесов будет наблюдать за тренировками «Спартака»
Сегодня, 18:51 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил сегодняшнюю вечернюю тренировку «Спартака» на сборе команды в Абу-Даби. Российский специалист рассказал, что в течение еще двух дней будет присутствовать на стадионе «Шейх Зайд», где проходят занятия спартаковцев.
Сама вечерняя тренировка, хотя и продлилась около часа, была интенсивной. В течение 60 минут спартаковцы поработали над тактикой, над контролем мяча, поиграли в квадрат и в футбол на ограниченном участке поля.
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Решил посмотреть можно хотябы кого то пригласить в сборную, а то болельщики Спартака с начала чемпионата кричат что они чемпионы. Как то не красиво чемпион а в сборной почти ни одного игрока.
Братан, а ты про какую сборную ведёшь речь?
А чего тогда лайк отменил,если спокойно воспринимаешь все?)
Повторите ещё раз.
Пущай побалуется.
На то и Главный тренер, чтобы подобрать нужных футболистов в команду
Наблюдение из жизни ?
Они ведь играть не умеют)