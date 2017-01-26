Хильемарк сменил «Палермо» на «Дженоа»
Сегодня, 19:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк продолжит карьеру в «Дженоа». Генуэзский клуб арендовал 24-летнего шведа с обязательством выкупа в конце сезона. За аренду Хильемарка «Дженоа» заплатит 500 тысяч евро, а затем казна «Палермо» пополнится еще на 2.5 млн евро.
В этом сезоне на счету Оскара 15 матчей в Серии А.
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