Хильемарк сменил «Палермо» на «Дженоа»

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк продолжит карьеру в «Дженоа». Генуэзский клуб арендовал 24-летнего шведа с обязательством выкупа в конце сезона. За аренду Хильемарка «Дженоа» заплатит 500 тысяч евро, а затем казна «Палермо» пополнится еще на 2.5 млн евро.

В этом сезоне на счету Оскара 15 матчей в Серии А.