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Раньери: «Если кто-то хочет купить Ульоа, им придется заплатить»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Раньери Клаудио , Ульоа Леонардо
Сегодня, 20:04 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери дал понять, что он дешево не отпустит своего нападающего Леонардо Ульоа.

«Конечно, Леонардо хочет играть больше, но я давно говорил, что недовольные игроки могут уйти. Но команда и клуб тоже важны. Я продал Шлуппа и Эрнандеса, потому что за них предложили хорошие деньги. Если кто-то хочет купить Ульоа, им придется заплатить, ведь он хороший игрок».

Сам Ульоа давно хочет покинуть клуб. В этом сезоне он провел 12 матчей в АПЛ, преимущественно выходя со скамейки запасных, и забил 1 гол.

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