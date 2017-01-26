Раньери: «Если кто-то хочет купить Ульоа, им придется заплатить»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Раньери Клаудио , Ульоа Леонардо
Сегодня, 20:04 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери дал понять, что он дешево не отпустит своего нападающего Леонардо Ульоа.
«Конечно, Леонардо хочет играть больше, но я давно говорил, что недовольные игроки могут уйти. Но команда и клуб тоже важны. Я продал Шлуппа и Эрнандеса, потому что за них предложили хорошие деньги. Если кто-то хочет купить Ульоа, им придется заплатить, ведь он хороший игрок».
Сам Ульоа давно хочет покинуть клуб. В этом сезоне он провел 12 матчей в АПЛ, преимущественно выходя со скамейки запасных, и забил 1 гол.
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Продавать нужно было летом прошлого года.
Щас команда мёртвая, мотивация нулевая, рейтинг минусовой, а за этого 30-летнего Хосе щас никто больше пятака не даст, а ну разве что "Зенит" или китайцы....дадут.
Несет чушь какую то,причем с завидной регулярностью.