Раньери: «Если кто-то хочет купить Ульоа, им придется заплатить»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери дал понять, что он дешево не отпустит своего нападающего Леонардо Ульоа.

«Конечно, Леонардо хочет играть больше, но я давно говорил, что недовольные игроки могут уйти. Но команда и клуб тоже важны. Я продал Шлуппа и Эрнандеса, потому что за них предложили хорошие деньги. Если кто-то хочет купить Ульоа, им придется заплатить, ведь он хороший игрок».

Сам Ульоа давно хочет покинуть клуб. В этом сезоне он провел 12 матчей в АПЛ, преимущественно выходя со скамейки запасных, и забил 1 гол.