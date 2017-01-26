Прудников покинул «Оренбург»

Нападающий Александр Прудников расторг контракт с «Оренбургом» по взаимному соглашению сторон.

Чуть ранее сообщалось, что Прудников отправился на сбор вместе с «Локомотивом».

В этом сезоне он провел 3 матча в РФПЛ.