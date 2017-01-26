Прудников покинул «Оренбург»
Сегодня, 20:21 | Источник: ФК "Оренбург" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий Александр Прудников расторг контракт с «Оренбургом» по взаимному соглашению сторон.
Чуть ранее сообщалось, что Прудников отправился на сбор вместе с «Локомотивом».
В этом сезоне он провел 3 матча в РФПЛ.
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