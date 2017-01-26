4 марта возобновляется чемпионат Крыма

Весенняя часть чемпионата Крыма начнется 4 марта. Завершающий, 28-й тур, состоится 10 июня.

В стартовом матче лидер первенства «Крымтеплица» из поселка Молодежное сыграет на выезде с «Севастополем».

Последнее, 8-е место в таблице, занимает «Бахчисарай».

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.