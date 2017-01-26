4 марта возобновляется чемпионат Крыма
Сегодня, 20:31 | Источник: cfu2015.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Весенняя часть чемпионата Крыма начнется 4 марта. Завершающий, 28-й тур, состоится 10 июня.
В стартовом матче лидер первенства «Крымтеплица» из поселка Молодежное сыграет на выезде с «Севастополем».
Последнее, 8-е место в таблице, занимает «Бахчисарай».
Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.
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