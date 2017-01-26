Семин: «Прудников - хороший русский нападающий»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Прудников Александр, Семин Юрий
Сегодня, 20:41 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение пригласить на сбор нападающего Александра Прудникова.
«Это хороший русский нападающий. Пока приобретений у нас нет, будем получать информацию о ребятах на просмотре. И уже после будем принимать решение. Все зависит от Александра.
Коре? С ним такая же ситуация. Будем смотреть и принимать решение».
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