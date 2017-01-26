Семин: «Прудников - хороший русский нападающий»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение пригласить на сбор нападающего Александра Прудникова.

«Это хороший русский нападающий. Пока приобретений у нас нет, будем получать информацию о ребятах на просмотре. И уже после будем принимать решение. Все зависит от Александра.

Коре? С ним такая же ситуация. Будем смотреть и принимать решение».