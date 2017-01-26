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Промес: «Я подарил Депаю майку „Спартака“ с 7-м номером и его фамилией»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Депай Мемфис, Промес Квинси
Сегодня, 20:59 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, что пытался заманить в московский клуб своего друга Мемфиса Депая, который недавно сменил «Манчестер Юнайтед» на «Лион».

«Да, я зазывал Мемфиса в Москву! Более того, я сделал для него майку „Спартака“ с 7-м номером и его фамилией и привез ему в подарок! Мы отмечали у него дома католическое Рождество, и я сделал ему такой подарок. Но он выбрал другой путь и теперь в „Лионе“. Надеюсь, он получит там достаточно игровой практики, потому что он – великолепный игрок. Однако Мемфис все равно внимательно следит за „Спартаком“, потому что я в нем играю, и он знает, какая это большая команда. Мы переписываемся каждый день, и он читает о „Спартаке“ постоянно!

Я читал прессу, где писали о нашем интересе к нему. Но в реальности знаю об этом ровно столько же, сколько о собственном „переходе“ в „Ливерпуль“».

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