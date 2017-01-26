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Дзагоев: «ЦСКА будет выезжать на том, что есть, а есть немало»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Дзагоев Алан, Слуцкий Леонид
Сегодня, 21:15 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил шансы «армейцев» на защиту титула чемпионов по итогам нынешнего сезона РФПЛ.

«Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и „Спартак“, и „Зенит“ усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.

Мы долгое время провели вместе со Слуцким. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели».

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