Дзагоев: «ЦСКА будет выезжать на том, что есть, а есть немало»
Сегодня, 21:15 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил шансы «армейцев» на защиту титула чемпионов по итогам нынешнего сезона РФПЛ.
«Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и „Спартак“, и „Зенит“ усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.
Мы долгое время провели вместе со Слуцким. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели».
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Что верно то верно, со Слуцким добились больших успехов - 3-Чемпионства, 2- Кубка, 2- Суперкубка России + 1/4 финала Л/Ч))