«Оренбург» усилился нападающим сборной Словакии

Нападающий клуба «Виктория Пльзень» и сборной Словакии Михал Дуриш перешел в «Оренбург». Условия сделки по 28-летнему игроку не сообщаются.

Дуриш выступал за «Викторию» с 2010 года. Всего он провел за клуб 211 матчей и забил 51 мяч. Также на его счету 34 поединка за национальную команду Словакии и 4 гола.

Ранее «Оренбург» расстался с нападающим Александром Прудниковым.