«Оренбург» усилился нападающим сборной Словакии
Сегодня, 21:30 | Источник: ФК "Виктория" Плз | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий клуба «Виктория Пльзень» и сборной Словакии Михал Дуриш перешел в «Оренбург». Условия сделки по 28-летнему игроку не сообщаются.
Дуриш выступал за «Викторию» с 2010 года. Всего он провел за клуб 211 матчей и забил 51 мяч. Также на его счету 34 поединка за национальную команду Словакии и 4 гола.
Ранее «Оренбург» расстался с нападающим Александром Прудниковым.
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