Джефферсон Фарфан может стать игроком «Локомотива»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Фарфан Джефферсон
Сегодня, 21:41 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, «Локомотив» планирует подписать перуанского нападающего Джефферсона Фарфана. Переговоры с 32-летним игроком, который является свободным агентом, уже идут. Речь идет о контракте сроком на один год.
Последней командой Фарфана была «Аль-Джазира», которую он покинул в октябре прошлого года.
За свою карьеру перуанец выступал также за ПСВ и «Шальке».
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