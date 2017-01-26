«Лас-Пальмас» арендовал Халиловича
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Лас-Пальмас, Гамбург, Халилович Ален
Сегодня, 22:47 | Источник: ФК "Лас-Пальмас" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Лас-Пальмас» арендовал у «Гамбурга» 20-летнего полузащитника Алена Халиловича. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона. За аренду «Гамбург» получит 1 млн евро, а еще 4 может заработать, если островитяне решат выкупить хорвата.
Халилович присоединился к «Гамбургу» прошлым летом, перейдя из «Барселоны» за 5 млн евро. В этом сезоне он провел 7 матчей и забил 1 гол.
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