«Лас-Пальмас» арендовал Халиловича

«Лас-Пальмас» арендовал у «Гамбурга» 20-летнего полузащитника Алена Халиловича. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона. За аренду «Гамбург» получит 1 млн евро, а еще 4 может заработать, если островитяне решат выкупить хорвата.

Халилович присоединился к «Гамбургу» прошлым летом, перейдя из «Барселоны» за 5 млн евро. В этом сезоне он провел 7 матчей и забил 1 гол.