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Жоау Мариу: «Я пытаюсь уговорить Роналду перейти в „Интер“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Интер, Мариу Жоау, Роналду Криштиану
Вчера, 23:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу вспомнил об успехе сборной Португалии на Евро-2016, а также пошутил по поводу приглашения в миланскую команду своего партнера по национальной команде Криштиану Роналду.

«Победа на Евро - уникальный опыт, ведь я с самого детства мечтал что-то выиграть со своей сборной. У Португалии есть много сильных сторон, но очевидно, что Роналду является нашим флагманом и самым важным игроком.

Я пытаюсь уговорить Роналду перейти в „Интер“! Что ж, давайте признаем, что это будет трудно провернуть (смеется).

Криштиану не просто товарищ по команде, он еще и друг, хороший человек и прирожденный лидер».

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