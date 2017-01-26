Жоау Мариу: «Я пытаюсь уговорить Роналду перейти в „Интер“»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу вспомнил об успехе сборной Португалии на Евро-2016, а также пошутил по поводу приглашения в миланскую команду своего партнера по национальной команде Криштиану Роналду.

«Победа на Евро - уникальный опыт, ведь я с самого детства мечтал что-то выиграть со своей сборной. У Португалии есть много сильных сторон, но очевидно, что Роналду является нашим флагманом и самым важным игроком.

Я пытаюсь уговорить Роналду перейти в „Интер“! Что ж, давайте признаем, что это будет трудно провернуть (смеется).

Криштиану не просто товарищ по команде, он еще и друг, хороший человек и прирожденный лидер».