ПСЖ пригласил Роналдиньо посетить матч парижан с «Монако»
Вчера, 23:51 | Источник: Твиттер ФК ПСЖ | Редакция: Дмитрий Кристя
ПСЖ пригласил своего бывшего игрока Роналдиньо посетить матч парижан с «Монако», который состоится 29 января. Бразилец предложение принял. В составе ПСЖ Роналдиньо выступал с 2001 по 2003 годы и сыграл 55 матчей, забив 17 мячей.
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