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ПСЖ пригласил Роналдиньо посетить матч парижан с «Монако»

Матч: ПСЖПСЖ-:-МонакоМонако
Начало матча: 29.01.2017, 23:00
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события, Роналдиньо
Вчера, 23:51 | Источник: Твиттер ФК ПСЖ | Редакция: Дмитрий Кристя

ПСЖ пригласил своего бывшего игрока Роналдиньо посетить матч парижан с «Монако», который состоится 29 января. Бразилец предложение принял. В составе ПСЖ Роналдиньо выступал с 2001 по 2003 годы и сыграл 55 матчей, забив 17 мячей.

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