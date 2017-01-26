ПСЖ пригласил Роналдиньо посетить матч парижан с «Монако»

ПСЖ пригласил своего бывшего игрока Роналдиньо посетить матч парижан с «Монако», который состоится 29 января. Бразилец предложение принял. В составе ПСЖ Роналдиньо выступал с 2001 по 2003 годы и сыграл 55 матчей, забив 17 мячей.