Снодграсс завтра пройдет медосмотр в «Вест Хэме»

Полузащитник «Халла» Роберт Снодграсс в ближайшее время станет игроком «Вест Хэма». Завтра футболист обсудит условия личного контракта с «молотками» и пройдет медосмотр. Стороны договорились, что 29-летний игрок сменит клубную прописку за 10 млн фунтов.

В этом сезоне Снодграсс провел 20 матчей в АПЛ, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.