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Снодграсс завтра пройдет медосмотр в «Вест Хэме»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Халл Сити, Снодграсс Роберт
Сегодня, 00:19 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Халла» Роберт Снодграсс в ближайшее время станет игроком «Вест Хэма». Завтра футболист обсудит условия личного контракта с «молотками» и пройдет медосмотр. Стороны договорились, что 29-летний игрок сменит клубную прописку за 10 млн фунтов.

В этом сезоне Снодграсс провел 20 матчей в АПЛ, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

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