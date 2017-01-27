Снодграсс завтра пройдет медосмотр в «Вест Хэме»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Халл Сити, Снодграсс Роберт
Сегодня, 00:19 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Халла» Роберт Снодграсс в ближайшее время станет игроком «Вест Хэма». Завтра футболист обсудит условия личного контракта с «молотками» и пройдет медосмотр. Стороны договорились, что 29-летний игрок сменит клубную прописку за 10 млн фунтов.
В этом сезоне Снодграсс провел 20 матчей в АПЛ, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.
Другие материалы по теме:
Вчера
14:43 Слухи «Челси» может заплатить 56 млн фунтов за Видаля 19
12:32 Слухи «Реал» готов продать Морату за 60 млн евро 53
11:43 Слухи «Ювентусу» интересен швед из «Палермо» 1
10:43 Слухи «Мидлсбро» хочет подписать Хесе 1
09:32 Слухи «Севилья» хочет купить Энцо Переса 2
09:28 Слухи «Ювентус» не будет выкупать Бенатиа у «Баварии» 17
25 января 2017
20:59 Слухи «Дженоа» арендует у «Палермо» Хильемарка 1
20:00 Слухи В ближайшие часы Эвра пройдёт медосмотр в «Марселе» 3
Или войдите через