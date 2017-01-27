Промес: «Глушаков - сумасшедший!»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Глушаков Денис, Промес Квинси
Сегодня, 00:25 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от русской бани вместе с Денисом Глушаковым.
«Русская баня - это отлично. А Глушаков – сумасшедший! (смеется) Посмотрите на его лицо. Он всегда улыбается – так же, как и я. В прошлом сезоне он первый раз показал мне, что такое русская баня. Для парня из Амстердама это было что-то новенькое.
Я продержался довольно долго. Зашли с Макеевым, я в какой-то момент сказал: „Выхожу“. Он: „Нет, оставайся!“ Держался до последнего. Точно время не скажу, не хочу врать. Может, минут 10-15. А потом – в бассейнчик. Русская баня – лучшая!»
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