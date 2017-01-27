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МЮ проиграл «Халлу», но вышел в финал Кубка Лиги

Матч: Халл СитиХалл Сити2 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:37 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В ответном полуфинальном матче Кубка Лиги МЮ уступил «Халлу», однако благодаря результату первого поединка шагнул в финал турнира.

Кингстон-апон-Халл, «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум».

«Халл» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1 (1:0)
Голы: Хаддлстоун 35 (пен), Ниасс 86Погба 66.
Первый матч 0-2

«Халл»: Маршалл, Доусон, Магуайр, Таймон, Мейлер, Мэлоуни (Эвандро 64), Хаддлстоун, Клукас, Ниасс, Диоманде (Эрнандес 70), Боуэн (Маркович 59).
Главный тренер: Марко Силва.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Рохо, Дармиан, Смоллинг, Лингард (Руни 79), Кэррик, Эррера, Погба, Рэшфорд (Феллаини 90+2), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Джонс 11, Рохо 87.

Судья: Джонатан Мосс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Таким образом, в финале МЮ сыграет с «Саутгемптоном».

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