Виктор Санчес продлил контракт с «Эспаньолом»
Сегодня, 00:49 | Источник: ФК "Эспаньол" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Эспаньола» Виктор Санчес продлил контракт с клубом. Новое соглашение 29-летнего игрока рассчитано до июля 2021 года. При этом предыдущий договор испанца истекал следующим летом.
Санчес выступает за каталонский клуб с 2012 года. Всего за «Эспаньол» он провел 164 матча, в которых забил 11 голов.
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