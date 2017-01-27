Виктор Санчес продлил контракт с «Эспаньолом»

Полузащитник «Эспаньола» Виктор Санчес продлил контракт с клубом. Новое соглашение 29-летнего игрока рассчитано до июля 2021 года. При этом предыдущий договор испанца истекал следующим летом.

Санчес выступает за каталонский клуб с 2012 года. Всего за «Эспаньол» он провел 164 матча, в которых забил 11 голов.