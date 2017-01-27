Бельгийский «Эйпен» склоняет 19-летнего нигерийского форварда Оникуру к переходу в ЦСКА

Нападающий «Эйпена» Анри Оникуру сообщил, что бельгийский клуб пытается склонить его к переходу в ЦСКА. Согласно источнику, 19-летним нигерийцем, в том числе, интересуется «Селтик», но руководство «Эйпена» хочет более выгодно продать своего футболиста.

«В ситуации с моим трансфером „Эйпен“ ведет себя смешно. Они расстраивают меня и моего агента, действуя только в своих интересах. Они обещали отпустить меня в январе, если получат хорошее предложение. Сейчас есть сразу несколько хороших вариантов, но они хотят, чтобы я перешел именно в ЦСКА, хотя мне это неинтересно. Это несправедливо и неприемлемо», – заявил Оникуру.

В текущем сезоне бельгийского чемпионата форвард из Нигерии забил 10 мячей и сделал 4 голевые передачи в 22 матчах.

Напомним, московский ЦСКА ведет переговоры с «Эшторилом» о трансфере полузащитника Матеуса Индио.