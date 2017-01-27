Рейтинг@Mail.ru

Бельгийский «Эйпен» склоняет 19-летнего нигерийского форварда Оникуру к переходу в ЦСКА

Соккер.Ру // Бельгия. Про-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Эйпен, ЦСКА, Селтик
Сегодня, 01:17 | Источник: africanfootball.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Эйпена» Анри Оникуру сообщил, что бельгийский клуб пытается склонить его к переходу в ЦСКА. Согласно источнику, 19-летним нигерийцем, в том числе, интересуется «Селтик», но руководство «Эйпена» хочет более выгодно продать своего футболиста.

«В ситуации с моим трансфером „Эйпен“ ведет себя смешно. Они расстраивают меня и моего агента, действуя только в своих интересах. Они обещали отпустить меня в январе, если получат хорошее предложение. Сейчас есть сразу несколько хороших вариантов, но они хотят, чтобы я перешел именно в ЦСКА, хотя мне это неинтересно. Это несправедливо и неприемлемо», – заявил Оникуру.

В текущем сезоне бельгийского чемпионата форвард из Нигерии забил 10 мячей и сделал 4 голевые передачи в 22 матчах.

Напомним, московский ЦСКА ведет переговоры с «Эшторилом» о трансфере полузащитника Матеуса Индио.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
21:41 Слухи Джефферсон Фарфан может стать игроком «Локомотива» 7
19:36 Агент: «Индио был бы рад перейти в ЦСКА» 37
14:59 Пуцко пройдёт просмотр в «Уфе» 16
13:58 Слухи «Зенит» снизит требования по Ломбертсу после покупки Ивановича 91
12:44 Слухи Иванович может перейти в «Зенит» 145
25 января 2017
16:19 «Динамо» ведёт переговоры по Дьякову 15
15:45 Яковлев остался в «Анжи» с понижением зарплаты 60
15:40 В «Уфе» подтвердили интерес к Беленову 14
12:47 Агент: «Договорённость с клубом РФПЛ у Беленова есть» 18
12:38 Кудряшов: «Риера сам предложил помочь „Томи“» 38
все материалы по этой теме
Турниры