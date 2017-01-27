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Промес рассказал, почему решил сделать татуировку на русском языке

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 01:41 | Источник: Championat.com | Фото: Инстаграм Квинси Промеса | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес объяснил, зачем сделал себе татуировку на русском языке. Поздравляя с 30-летием своего одноклубника Дмитрия Комбарова, Промес выложил в своем Instagram фотографию, на которой он жестом указывает на татуировку с фразой «Я верю в бога».

«Россия – мой дом. Я не могу это объяснять по-русски, потому что не очень владею языком. Решил выразить в тату. Давно хотел написать эти слова по-английски, но подумал, что будет ещё лучше набить их на русском. Я верю в бога с тех пор, как родился. Моя мать глубоко верующая. У нас ведь одинаковая вера, только немного разный подход. Я редко хожу в церковь, но общаюсь с богом напрямую. Регулярно ему молюсь, он со мной всегда. Очень сильно верю. Считаю, что это моя сильная сторона в том, что я верю в существование чего-то большего, чем человек», – поведал Промес.

 

« Enjoy your day Dmitry! You are a fantastic teammate, С Днем Рождения! » #QP10 #HappyBirthday 🎉 🔴⚪️

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes)

Напомним, голландский хавбек также поделился впечатлениями от русской бани.

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