Промес рассказал, почему решил сделать татуировку на русском языке

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес объяснил, зачем сделал себе татуировку на русском языке. Поздравляя с 30-летием своего одноклубника Дмитрия Комбарова, Промес выложил в своем Instagram фотографию, на которой он жестом указывает на татуировку с фразой «Я верю в бога».

«Россия – мой дом. Я не могу это объяснять по-русски, потому что не очень владею языком. Решил выразить в тату. Давно хотел написать эти слова по-английски, но подумал, что будет ещё лучше набить их на русском. Я верю в бога с тех пор, как родился. Моя мать глубоко верующая. У нас ведь одинаковая вера, только немного разный подход. Я редко хожу в церковь, но общаюсь с богом напрямую. Регулярно ему молюсь, он со мной всегда. Очень сильно верю. Считаю, что это моя сильная сторона в том, что я верю в существование чего-то большего, чем человек», – поведал Промес.

Напомним, голландский хавбек также поделился впечатлениями от русской бани.