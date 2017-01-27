Венгер: «Я не Аль Пачино»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Арсенал, Венгер Арсен , Уолкотт Тео
Сегодня, 02:21 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова полузащитника «канониров» Тео Уолкотта, который сравнил речь специалиста по окончании одного из матчей с известной сценой из фильма «Каждое воскресенье», где тренер в исполнении Аль Пачино выступает с проникновенной речью перед своими игроками:
«Вы знаете, что я очень плохой актер. Так что это сравнение нельзя назвать правильным. Я не Аль Пачино. Люди постоянно разговаривают с эмоциями, и иногда у них это получается лучше, чем обычно. Если честно, я вообще не помню, что говорил в том случае».
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