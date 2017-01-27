Венгер: «Я не Аль Пачино»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова полузащитника «канониров» Тео Уолкотта, который сравнил речь специалиста по окончании одного из матчей с известной сценой из фильма «Каждое воскресенье», где тренер в исполнении Аль Пачино выступает с проникновенной речью перед своими игроками:

«Вы знаете, что я очень плохой актер. Так что это сравнение нельзя назвать правильным. Я не Аль Пачино. Люди постоянно разговаривают с эмоциями, и иногда у них это получается лучше, чем обычно. Если честно, я вообще не помню, что говорил в том случае».