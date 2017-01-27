Моуриньо: «Счет матча с „Халлом“ – 1:1. Мы все еще не проигрываем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался признавать поражение своей команды в ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги с «Халл Сити» (1:2), несмотря на которое МЮ вышел в финал по сумме двух матчей:

«Мы не проиграли, счет в матче был 1:1. Я видел только два гола. Видел гол Погба и гол соперников. Это был отличный гол. Так что счет был 1:1 Мы по-прежнему не проигрываем. 18 матчей без поражений это великолепно.

Я не видел первый гол „Халла“. Но мы празднуем, мы в финале. Не хочу говорить о пенальти или нашем выступлении. Игра была у нас в кармане, мы контролировали ее, но никак не получалось открыть счет. Но в целом игра шла так, как мы хотели. Больше ничего не хочу говорить, достаточно и этого. Я спокоен. Я хорошо себя вел на скамейке. Без удалений или наказаний. Так что достаточно слов».

В финале турнира «манкунианцам» предстоит сыграть против «Саутгемптона», выбившего в полуфинале «Ливерпуль».