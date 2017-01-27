Марко Силва: «Одной победы над МЮ недостаточно, ведь мы хотели большего»

Главный тренер «Халл Сити» Марко Силва прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» в ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги (2:1), которой однако не хватило для выхода в финал турнира:

«Это была хорошая победа, но ее не хватило для того, чтобы добиться нашей цели. Одержать победу важно, но результат первой встречи создал нам некоторые проблемы. Повторюсь, мы хорошо выступили, хорошо отнеслись к этому поединку, даже вели игру на достаточно продолжительных отрезках матча против такой большой команды.

Невозможно чувствовать себя действительно счастливыми. Мы пропустили не совсем обычный гол, мы потеряли контроль в очень важный момент. Но важно, что мы выиграли эту игру».