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ЦСКА назвал Витиньо «Лысиньо», опубликовав его новую стрижку в «твиттере»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Витиньо
Сегодня, 04:27 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Павел Молочный

ЦСКА опубликовал в официальном «твиттере» фото постригшегося наголо нападающего Витиньо, назвав его при этом «Лысиньо».

«Как вам новый стиль Лысиньо?» — спрашивают «армейцы» у болельщиков.

Напомним, бразильским форвардом, который находится с ЦСКА на сборе в Испании, интересовался «Галатасарай».

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