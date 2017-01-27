ЦСКА назвал Витиньо «Лысиньо», опубликовав его новую стрижку в «твиттере»

ЦСКА опубликовал в официальном «твиттере» фото постригшегося наголо нападающего Витиньо, назвав его при этом «Лысиньо».

«Как вам новый стиль Лысиньо?» — спрашивают «армейцы» у болельщиков.

Напомним, бразильским форвардом, который находится с ЦСКА на сборе в Испании, интересовался «Галатасарай».