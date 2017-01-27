ЦСКА назвал Витиньо «Лысиньо», опубликовав его новую стрижку в «твиттере»
Сегодня, 04:27 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Павел Молочный
ЦСКА опубликовал в официальном «твиттере» фото постригшегося наголо нападающего Витиньо, назвав его при этом «Лысиньо».
«Как вам новый стиль Лысиньо?» — спрашивают «армейцы» у болельщиков.
Как вам новый стиль Лысиньо? 😉 #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/CKEAYVF983
— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 января 2017 г.
Напомним, бразильским форвардом, который находится с ЦСКА на сборе в Испании, интересовался «Галатасарай».
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