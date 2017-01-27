Источник: «Дармиан присматривает жилье в Милане»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан в скором времени может переехать в Италию. Согласно источнику, 27-летний игрок подыскивает себе квартиру в Милане.

«Маттео ищет себе жилье в Милане. Он связывался с агентом по продажи недвижимости в городе. Он ищет просторную квартиру в благополучном районе. Это не может быть просто совпадением, что он подыскивает новый дом. Миланский „Интер“ ранее проявлял к нему интерес», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Дармиан принял участие всего в 10 матчах.