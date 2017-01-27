Новичком «Лас-Пальмаса» Халиловичем интересовались ЦСКА и «Краснодар»

Хорватским полузащитником Аленом Халиловичем, которого «Лас-Пальмас» арендовал у «Гамбурга», интересовались московский ЦСКА и «Краснодар».

Сообщается, что «армейцы» также хотели арендовать 20-летнего хавбека с правом выкупа, но к тому моменту игрок уже достиг договоренности о переходе в «Лас-Пальмас».