Новичком «Лас-Пальмаса» Халиловичем интересовались ЦСКА и «Краснодар»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Краснодар, Лас-Пальмас, Гамбург, Халилович Ален
Сегодня, 05:03 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный
Хорватским полузащитником Аленом Халиловичем, которого «Лас-Пальмас» арендовал у «Гамбурга», интересовались московский ЦСКА и «Краснодар».
Сообщается, что «армейцы» также хотели арендовать 20-летнего хавбека с правом выкупа, но к тому моменту игрок уже достиг договоренности о переходе в «Лас-Пальмас».
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