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Новичком «Лас-Пальмаса» Халиловичем интересовались ЦСКА и «Краснодар»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Краснодар, Лас-Пальмас, Гамбург, Халилович Ален
Сегодня, 05:03 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Хорватским полузащитником Аленом Халиловичем, которого «Лас-Пальмас» арендовал у «Гамбурга», интересовались московский ЦСКА и «Краснодар».

Сообщается, что «армейцы» также хотели арендовать 20-летнего хавбека с правом выкупа, но к тому моменту игрок уже достиг договоренности о переходе в «Лас-Пальмас».

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