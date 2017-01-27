Украинскому футболисту грозит 4 года дисквалификации за допинг

Защитник «Александрии» Станислав Микицей может получить четырехлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов, следы которых были обнаружены у него в крови. Согласно источнику, в допинг-пробе 27-летнего игрока были выявлены следы от препарата для лечения гипертонии, который, однако, относится к допингу, так как является стимулятором сердечной деятельности.

Если окажется, что Микицей осознанно принимал это вещество и знал о возможных последствиях, а также будет готов сотрудничать со следствием, его ждет только двухгодичная дисквалификация. Однако, если украинец не захочет признавать свою вину, его ждет отстранение от футбола на 4 года.

Напомним, хавбек московского ЦСКА Роман Ерёменко на данный момент отбывает дисквалификацию, после того как в его допинг-пробе был обнаружен кокаин. Апелляция футболиста будет рассмотрена УЕФА 2 марта.