«Рома» намерена перехватить Кесси у «Челси» и ПСЖ
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, ПСЖ, Челси, Кесси Франк, Тумминелло Марко, Марчицца Риккардо
Сегодня, 06:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
«Рома» всерьез нацелилась на приобретение 20-летнего хавбека «Аталанты» Франка Кесси. Как сообщает источник, столичный клуб хочет взять ивуарийца в аренду с правом выкупа. Отмечается, что в сделку будут включены два игрока из молодежного состава римлян: защитник Рикардо Марчицца и форвард Марко Тумминелло. В общей сложности, приблизительная сумма этой сделки составит 30 млн евро.
Напомним, ранее «Аталанта» отклонила предложения по Кесси от «Челси» и ПСЖ.
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