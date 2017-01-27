«Рома» намерена перехватить Кесси у «Челси» и ПСЖ

«Рома» всерьез нацелилась на приобретение 20-летнего хавбека «Аталанты» Франка Кесси. Как сообщает источник, столичный клуб хочет взять ивуарийца в аренду с правом выкупа. Отмечается, что в сделку будут включены два игрока из молодежного состава римлян: защитник Рикардо Марчицца и форвард Марко Тумминелло. В общей сложности, приблизительная сумма этой сделки составит 30 млн евро.

Напомним, ранее «Аталанта» отклонила предложения по Кесси от «Челси» и ПСЖ.