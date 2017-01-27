Альба: «Являясь игроком „Барселоны“, я всегда буду хотеть поражений „Реала“»
Сегодня, 07:03 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал вылет мадридского «Реала» из Кубка Испании:
«Бывают случаи, когда не проходят очередной этап турнира и потом начинают принижать его значение. Они просто ищут оправдания, утешая себя тем, что Кубок Испании якобы не так важен. Являясь игроком „Барселоны“, я всегда буду хотеть поражений „Реала“.
„Реал“ в четвертьфинале Кубка Испании не смог пройти „Сельту“, тогда как сине-гранатовые дважды обыграли „Реал Сосьедад“ (5:2 в ответном поединке) и вышли в полуфинал турнира.
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Жалко конечно за вылет,могли пройти,но не повезло.
Реал много Лиги Чемпиона победил, а вот Ла Лигу уже 5 лет не выиграл и поставил цель этот год берем лигу и сразу на первом месте. Если нужен будет кубок захотят они его выиграть в любой год возьмут.
ну тип что такой же гнилой как и все синие в опе гранатовые м?
ох уж эти глоры.
все кубки подобного рода обычный мусор и ничего не стоит.
кубки для подобных типо арсенала и тд.
чтоб радоватся хоть каком то кубку.