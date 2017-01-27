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Альба: «Являясь игроком „Барселоны“, я всегда буду хотеть поражений „Реала“»

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Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Альба Жорди
Сегодня, 07:03 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал вылет мадридского «Реала» из Кубка Испании:

«Бывают случаи, когда не проходят очередной этап турнира и потом начинают принижать его значение. Они просто ищут оправдания, утешая себя тем, что Кубок Испании якобы не так важен. Являясь игроком „Барселоны“, я всегда буду хотеть поражений „Реала“.

„Реал“ в четвертьфинале Кубка Испании не смог пройти „Сельту“, тогда как сине-гранатовые дважды обыграли „Реал Сосьедад“ (5:2 в ответном поединке) и вышли в полуфинал турнира.

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