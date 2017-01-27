Фарфан согласился подписать контракт с «Локомотивом»

По информации источника, перуанский форвард Джефферсон Фарфан готов подписать контракт с «Локомотивом». В ближайшее время 32-летний футболист пройдет в Москве медицинское обследование.

Нападающий известен по игре за ПСВ и «Шальке». Последней командой Фарфана была «Аль-Джазира», которую он покинул в октябре прошлого года.

Отметим, что перуанец знаком с новым спортивным директором «Локомотива» Эриком Штоффельсхаусом по совместной работе в «Шальке».