Диего Лопес возглавил «Палермо»

Как и ожидалось, уругвайский специалист Диего Лопес назначен главным тренером «Палермо». Контракт с 42-летним тренером рассчитан до июня 2018 года.

Ранее Лопес возглавлял «Кальяри» и «Болонью».

На данный момент «орлы» идут на 18-м месте в чемпионате Италии. От «спасительной» 17-й позиции «Палермо» отделяет 11 очков.