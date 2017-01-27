Диего Лопес возглавил «Палермо»
Сегодня, 07:51 | Источник: ФК "Палермо" | Фото: Твиттер ФК "Палермо" | Редакция: Павел Молочный
Как и ожидалось, уругвайский специалист Диего Лопес назначен главным тренером «Палермо». Контракт с 42-летним тренером рассчитан до июня 2018 года.
Ранее Лопес возглавлял «Кальяри» и «Болонью».
На данный момент «орлы» идут на 18-м месте в чемпионате Италии. От «спасительной» 17-й позиции «Палермо» отделяет 11 очков.
Primo allenamento per D. Lopez, ecco il nostro servizio https://t.co/kds4RafcSw pic.twitter.com/NKLN83DoT0
— US Città di Palermo (@palermocalcioit) 26 января 2017 г.
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