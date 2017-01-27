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Диего Лопес возглавил «Палермо»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Отставки и назначения, Палермо, Лопес Диего
Сегодня, 07:51 | Источник: ФК "Палермо" | Фото: Твиттер ФК "Палермо" | Редакция: Павел Молочный

Как и ожидалось, уругвайский специалист Диего Лопес назначен главным тренером «Палермо». Контракт с 42-летним тренером рассчитан до июня 2018 года.

Ранее Лопес возглавлял «Кальяри» и «Болонью».

На данный момент «орлы» идут на 18-м месте в чемпионате Италии. От «спасительной» 17-й позиции «Палермо» отделяет 11 очков.

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