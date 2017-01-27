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Луис Энрике: «В финале Кубка Испании хотел бы сыграть с „Сельтой“»

Матч: БарселонаБарселона5 : 2Реал СосьедадРеал Сосьедад
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Сегодня, 08:27 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Испании. Накануне «сине-гранатовые» разгромили «Реал Сосьедад» (5:2) в ответном матче 1/4 финала турнира:

«„Сосьедад“ очень хорошо прессинговал, но мы преодолели этот прессинг.

Соперник заставил нас выложиться на 100%, ведь этот клуб на ходу, один из сильнейших на данный момент в Испании.

Сперва нам пришлось сложно, но как только мы ушли от прессинга, мои игроки получили свободные зоны, которыми они умеют воспользоваться, учитывая их класс и физическую форму.

Это победа сделает нас сильнее. Мы очень хорошо смотрелись в защите.

Месси играл сегодня как полузащитник. Он может играть, как хочет. Когда мяч достается Лео, его партнерам остается лишь перемещаться, а мяч найдет их в нужное время.

Маскерано? Заменил его, потому что я люблю всех своих игроков. Он получил ушиб бедра, и я не хотел рисковать.

Я бы хотел сыграть в финале с „Сельтой“. Если мы победим, буду невероятно счастлив, если победит „Сельта“, то я все равно буду рад (Энрике, будучи футболистом, выступал за „Сельту“)».

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