Виейра: «„Нью-Йорк Сити“ не интересуется Хедирой»

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра развеял слухи о том, что американский клуб интересуется полузащитником «Ювентуса» Сами Хедирой:

«Мне нечего сказать, ведь это не один из тех игроков, к которому мы проявляем интерес.

Хедира играет за один из сильнейших клубов мира, и пока у него нет намерений переходить в один из клубов МЛС».