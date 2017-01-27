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Виейра: «„Нью-Йорк Сити“ не интересуется Хедирой»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Нью-Йорк Сити, Ювентус, Виейра Патрик, Хедира Сами
Сегодня, 08:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра развеял слухи о том, что американский клуб интересуется полузащитником «Ювентуса» Сами Хедирой:

«Мне нечего сказать, ведь это не один из тех игроков, к которому мы проявляем интерес.

Хедира играет за один из сильнейших клубов мира, и пока у него нет намерений переходить в один из клубов МЛС».

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