Марадона: «Не переношу тех, кто не ценит Месси. В своей жизни я не встречал такого игрока»

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона поддержал своего соотечественника Лионеля Месси, заявив, что отсутствие побед у сборной Аргентины не является виной лидера «Барселоны» и «альбиселесте»:

«Не переношу тех, кто не ценит Месси из-за того, что он не выигрывал чемпионат мира. За 56 лет своей жизни я не встречал такого игрока.

Аргентинский футбол кровоточит, а власти лишь развлекаются. Если ситуация не изменится, то играть в футбол будут лишь дети на улице».