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Марадона: «Не переношу тех, кто не ценит Месси. В своей жизни я не встречал такого игрока»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Аргентина, Марадона Диего , Месси Лионель
Сегодня, 08:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона поддержал своего соотечественника Лионеля Месси, заявив, что отсутствие побед у сборной Аргентины не является виной лидера «Барселоны» и «альбиселесте»:

«Не переношу тех, кто не ценит Месси из-за того, что он не выигрывал чемпионат мира. За 56 лет своей жизни я не встречал такого игрока.

Аргентинский футбол кровоточит, а власти лишь развлекаются. Если ситуация не изменится, то играть в футбол будут лишь дети на улице».

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