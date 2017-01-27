«Спартак» поздравил Глушакова с юбилеем
Сегодня, 08:50 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь
«Спартак» поздравил своего капитана Дениса Глушакова, которому сегодня исполняется 30 лет, с днем рождения:
«ФК „Спартак-Москва“ от всей души поздравляет Дениса с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и осуществления самой заветной мечты!»
Глушаков выступает за «красно-белых» с июля 2013 года. Денис провел за команду 105 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами.
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