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«Спартак» поздравил Глушакова с юбилеем

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Глушаков Денис
Сегодня, 08:50 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь

«Спартак» поздравил своего капитана Дениса Глушакова, которому сегодня исполняется 30 лет, с днем рождения:

«ФК „Спартак-Москва“ от всей души поздравляет Дениса с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и осуществления самой заветной мечты!»

Глушаков выступает за «красно-белых» с июля 2013 года. Денис провел за команду 105 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами.

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