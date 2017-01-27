«Спартак» поздравил Глушакова с юбилеем

«Спартак» поздравил своего капитана Дениса Глушакова, которому сегодня исполняется 30 лет, с днем рождения:

«ФК „Спартак-Москва“ от всей души поздравляет Дениса с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и осуществления самой заветной мечты!»

Глушаков выступает за «красно-белых» с июля 2013 года. Денис провел за команду 105 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами.