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Это'О: «Фото с футболкой „Амкара“? Это подарок на 36-летие»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Амкар, Антальяспор, Это'О Самуэль, Гаджиев Гаджи
Сегодня, 09:02 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный камерунский нападающий Самуэль Это’О, который нынче выступает за турецкий «Антальяспор», на своей странице в сети Instagram объяснил, с чем связана его фотография с главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым и с футболкой пермского клуба с номером «36» на спине:

«Это просто подарок на мое 36-летие, которое будет в марте».

Напомним, что Это'О в 2011 году играл под руководством Гаджиева в «Анжи».

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