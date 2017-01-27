Это'О: «Фото с футболкой „Амкара“? Это подарок на 36-летие»

Легендарный камерунский нападающий Самуэль Это’О, который нынче выступает за турецкий «Антальяспор», на своей странице в сети Instagram объяснил, с чем связана его фотография с главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым и с футболкой пермского клуба с номером «36» на спине:

«Это просто подарок на мое 36-летие, которое будет в марте».

Напомним, что Это'О в 2011 году играл под руководством Гаджиева в «Анжи».