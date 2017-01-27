«Севилья» и «Вильярреал» претендуют на Джованни Симеоне

Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне - сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, попал в сферу трансферных интересов «Севильи» и «Вильярреала».

По слухам, испанские клубы готовы заплатить «грифонам» 15 млн фунтов за 21-летнего форварда.

В нынешнем сезоне Серии А аргентинец провел 19 матчей, в которых отметился 8 забитыми мячами, среди которых стоит отметить дубль в ворота «Ювентуса».