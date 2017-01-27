«Севилья» и «Вильярреал» претендуют на Джованни Симеоне
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Дженоа, Севилья, Вильярреал, Симеоне Джованни
Сегодня, 09:11 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне - сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, попал в сферу трансферных интересов «Севильи» и «Вильярреала».
По слухам, испанские клубы готовы заплатить «грифонам» 15 млн фунтов за 21-летнего форварда.
В нынешнем сезоне Серии А аргентинец провел 19 матчей, в которых отметился 8 забитыми мячами, среди которых стоит отметить дубль в ворота «Ювентуса».
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успехов, Симеоне-младшему!!