Дзагоев: «Ради перехода в зарубежный клуб я готов „упасть“ в зарплате, но не на 50%»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев порассуждал о своем возможном переходе в другой клуб:
«Готов ли поиграть за границей? Да я готов. Только Англия не готова забирать меня. Может, не подхожу по игровой модели или недотягиваю до этого уровня. Второе полугодие 2016-го почти полностью пропустил из-за травм, зато в „золотом“ сезоне из 30 матчей провел 29. К сожалению, футбол невозможен без травм. Ничего, будем работать.
Есть ли предложения из Европы? Честно? Нет. Агент работает, конкретики нет – все на уровне слухов.
Рассматривал ли бы предложение от аутсайдера АПЛ вроде „Кристал Пэлас“? Нет. Дело не в том, что я гордый. Просто не хочется уходить в никуда. Команда должна за что-то бороться – как минимум за места в Лиге Европы.
Реален ли отъезд в Европу с понижением зарплаты? Реален, и я не раз об этом заявлял. Я готов „упасть“ в зарплате, но, конечно, не на 50%. Все-таки у меня семья, дети, а это самая важная часть жизни.
Прописана ли в контракте с ЦСКА сумма отступных? Не могу разглашать сумму, но отступные предусмотрены. Контракт рассчитан еще на два с половиной года.
Возможен ли переход в „Спартак“? Со всем уважением отношусь к этой команде, но „Спартак“ с ЦСКА – давние противники. Если не уеду в Европу, то хотел бы всю карьеру провести в ЦСКА.
Уехал бы в Китай за 30 000 000 в год? Задумался бы. Деньги большие – за три-четыре года можно обеспечить безбедную жизнь не только детям, но и правнукам. Но я все же хотел бы еще чего-то добиться в футболе, чтобы было чем гордиться после завершения карьеры».
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"Но я все же хотел бы еще чего-то добиться в футболе, чтобы было чем гордиться после завершения карьеры".
Чего Дзагоев может еще добиться в футболе со своим нынешним клубом?
Тем более, что ЦСКА вступает в полосу радикального темно-черного цвета.
Если есть желание играть в футбол, нужно это делать в зарубежном клубе.
Я не пойму,ему на завод за 15 тыс. предложат пойти? Если допустим сейчас он получает 2 млн $,то получая 1 ,ему семью кормить нечем будет?
Вот в этом весь смысл лимита на легионеров. Россиянам, которые что-то могут платятся огромные деньги, чтобы не уехали не дай Бог. Где тогда искать замену таким игрокам?
А подобное уже говорили про Кокорина. Были реальные переговоры с испанским клубом. Как только встал вопрос, что ЗП будет уменьшена в несколько раз, переговоры закончились.
Тов. Мутко и кампания, когда вы наконец поумнеете?