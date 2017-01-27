Футболисты «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда

«Зенит» посетил Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Делегация «сине-бело-голубых» возложила цветы к монументу и почтила память павших минутой молчания.

В конце января отмечается 73-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.