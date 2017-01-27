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Оуэн: «Не уверен, что „Тоттенхэм“ согласился бы продать Алли в „Реал“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Реал, Оуэн Майкл, Алли Деле
Сегодня, 10:56 | Источник: hitc.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли смог бы заиграть в «Реале», однако не уверен, что «шпоры» захотят продать перспективного игрока:

«Такие команды, как „Реал“, интересуются лишь избранными игроками. Последним таким футболистом был Гарет Бэйл. „Реалу“ нужно действовать идеально, ведь такой состав, как у них, тяжело улучшить.

Но Деле Алли точно обладает качествами, необходимыми для игры за „Реал“. Но одно дело, если он хочет попробовать свои силы за рубежом, а другое - захочет ли „Тоттенхэм“ отпускать его.

Раньше „шпоры“ были командой, продающей своих звезд, они отпускали Бэйла, Бербатова, Кина, Модрича, Кэррика, но сейчас это другой клуб. Они хотят выиграть Премьер-Лигу, а для этого нужно сохранять своих лучших игроков. Поэтому другим клубам будет очень тяжело приобрести кого-то из футболистов „Тоттенхэма“».

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