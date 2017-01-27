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Раньери: «Руководство „Лестера“ недовольно результатами клуба»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Лестер Сити, Раньери Клаудио
Сегодня, 11:14 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери признался, что из-за слабых результатов команды в нынешнем сезоне Премьер-Лиги давление на него растет:

«Председатель правления сказал: 40 очков, нужно 40 очков, пожалуйста.

Конечно, он недоволен. Это нормально. Он председатель правления клуба. Но он прекрасно знает о моих амбициях. Возможно, я даже более амбициозен, чем он. Для нас важен каждый матч».

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