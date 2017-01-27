Раньери: «Руководство „Лестера“ недовольно результатами клуба»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери признался, что из-за слабых результатов команды в нынешнем сезоне Премьер-Лиги давление на него растет:

«Председатель правления сказал: 40 очков, нужно 40 очков, пожалуйста.

Конечно, он недоволен. Это нормально. Он председатель правления клуба. Но он прекрасно знает о моих амбициях. Возможно, я даже более амбициозен, чем он. Для нас важен каждый матч».