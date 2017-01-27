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«Вест Бромвич» планирует арендовать Ивановича

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Вест Бромвич, Иванович Бранислав
Сегодня, 11:32 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче».

Серб, чей контракт с «синими» истекает грядущим летом, не входит в планы главного тренера лондонского клуба Антонио Конте и намерен сменить клубную прописку.

На игрока претендует «Зенит», однако 32-летний футболист предпочел бы продолжить карьеру возле Лондона, чтобы не расставаться с семьей.

«Вест Бромвич» готов арендовать Ивановича, если «Челси» согласится выплачивать часть зарплаты игрока, которая составляет 90 тысяч фунтов в неделю.

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