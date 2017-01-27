«Вест Бромвич» планирует арендовать Ивановича

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче».

Серб, чей контракт с «синими» истекает грядущим летом, не входит в планы главного тренера лондонского клуба Антонио Конте и намерен сменить клубную прописку.

На игрока претендует «Зенит», однако 32-летний футболист предпочел бы продолжить карьеру возле Лондона, чтобы не расставаться с семьей.

«Вест Бромвич» готов арендовать Ивановича, если «Челси» согласится выплачивать часть зарплаты игрока, которая составляет 90 тысяч фунтов в неделю.