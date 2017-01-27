Источник: «„Халл Сити“ сделал „Зениту“ предложение по Маурисио»

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что английский «Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по трансферу полузащитника Маурисио:

«По Маурисио есть вариант с „Халл Сити“, вчера „Зенит“ получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января.

Что касается Нобоа, то „Зенит“ вел переговоры по нему летом, договоренность существует и сейчас. „Ростов“ готов отпустить эквадорца, потому что через полгода у него истекает срок контракта. К тому же рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой. Но и ростовчане не готовы долго ждать, потому что хотят понять, на кого рассчитывать в Лиге Европы».

Ранее сообщалось о том, что «Фиорентина» также проявляет интерес к хавбеку.