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Источник: «„Халл Сити“ сделал „Зениту“ предложение по Маурисио»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Маурисио
Сегодня, 12:11 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что английский «Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по трансферу полузащитника Маурисио:

«По Маурисио есть вариант с „Халл Сити“, вчера „Зенит“ получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января.

Что касается Нобоа, то „Зенит“ вел переговоры по нему летом, договоренность существует и сейчас. „Ростов“ готов отпустить эквадорца, потому что через полгода у него истекает срок контракта. К тому же рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой. Но и ростовчане не готовы долго ждать, потому что хотят понять, на кого рассчитывать в Лиге Европы».

Ранее сообщалось о том, что «Фиорентина» также проявляет интерес к хавбеку.

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