«Зенит» отправился в Испанию без А. Кержакова и Новосельцева
Нападающий Александр Кержаков и защитник Иван Новосельцев не попали в число игроков, которые сегодня отправились на второй зимний сбор «сине-бело-голубых», который пройдет в Испании.
Тренерский штаб вызвал на сборы 30 футболистов:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин.
Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Никита Каккоев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов.
Полузащитники: Леон Мусаев, Хави Гарсия, Эрнани, Данни, Жулиано, Роберт Мак, Маурисио, Павел Могилевец, Йоан Молло, Олег Шатов, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Даниил Лесовой.
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.
За время сбора (с 27 января по 6 февраля) «Зенит» должен провести пять контрольных поединков против «Волеренги», «Легии», «Одда», «Спарты» и «Оденсе».
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Из взятых на сбор 30 человек, еще 7-8 игроков точно отцепят.
Оставив Кержакова Луческу показал, что церемониться ни с кем не будет.
Но Александра, видимо, в составе оставят - легенда все таки.
Предлагаю, эту троицу отдать оптом и вернуть Рондона. Хоть толк будет.
Табор.Ёпт.
Печалька
ЗЫ
Новосельцев по ходу оказался перманентно сломанным, к сожалению.
Экономия бюджета у фк "Зенит"
Вполне достаточно.