«Зенит» отправился в Испанию без А. Кержакова и Новосельцева

Нападающий Александр Кержаков и защитник Иван Новосельцев не попали в число игроков, которые сегодня отправились на второй зимний сбор «сине-бело-голубых», который пройдет в Испании.

Тренерский штаб вызвал на сборы 30 футболистов:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин.

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Никита Каккоев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов.

Полузащитники: Леон Мусаев, Хави Гарсия, Эрнани, Данни, Жулиано, Роберт Мак, Маурисио, Павел Могилевец, Йоан Молло, Олег Шатов, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Даниил Лесовой.

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

За время сбора (с 27 января по 6 февраля) «Зенит» должен провести пять контрольных поединков против «Волеренги», «Легии», «Одда», «Спарты» и «Оденсе».