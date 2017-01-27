«Барселона» готова продать 4-х игроков, чтобы предложить новые контракты Месси и Иньесте
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Видаль Алейш, Матье Жереми, Ракитич Иван, Туран Арда
Сегодня, 12:36 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанских СМИ, «Барселона» летом будет вынуждена расстаться с рядом игроков, чтобы позволить себе подписать новые контракты с нападающим Лионелем Месси и полузащитником Андресом Иньестой.
Продлив контракты с форвардами Луисом Суаресом и Неймаром, «сине-гранатовые» поставили себя в незавидное положение, ведь теперь «блаугранас» практически подобрались к отметке в 70% (установленный в Ла Лиге лимит) от бюджета, которые они тратят на зарплату своим игрокам.
Сообщается, что «Барселона» готова выслушать предложения по Алейшу Видалю, Жереми Матье, Ивану Ракитичу и Арде Турану, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
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