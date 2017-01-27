Хангеланд: «Адебайор в тренажёрном зале пил кофе с маффинами, а не работал»

Бывший защитник сборной Норвегии Бреде Хангеланд вспомнил о своем бывшем одноклубнике Эммануэле Адебайоре, с которым они недолго выступали за «Кристал Пэлас»:

«Во время работы в тренажерном зале он сидел с чашкой кофе и маффином. Ему тогда одновременно платили в „Сити“, „Тоттенхэме“ и „Кристал Пэлас“, а он сидел в тренажерке и пил кофе. Невероятный талант, но очень ленивый.

Я играл с ним в одной команде лишь 6 месяцев, но вот вам одна история. Я тогда выступал за „Фулхэм“, а он - за „Тоттенхэм“. Я персонально опекал его. И внезапно он сказал: „Эх, я голоден“. „Что?“ - спросил я. Он продолжил: „Не могу дождаться окончания игры, так я голоден. Хангеланд, не знаешь, в каком ресторане в Лондоне можно вкусно поесть?“»