Фердинанд: «Бэйл или Гризманн? У МЮ есть деньги, я бы купил обоих»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд хотел бы видеть в своем бывшем клубе вингера «Реала» Гарета Бэйла и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна:

«Бэйл или Гризманн? У „Манчестер Юнайтед“ есть деньги. На их месте я бы приобрел обоих. Они оба являются прекрасными футболистами, не думаю, что их уместно сравнивать. Это разные игроки.

Гарет может сыграть на любой позиции по фронту атаки и везде будет эффективен.

Если Бэйл и Гризманн будут доступны, МЮ должен их приобрести».