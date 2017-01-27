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Фердинанд: «Бэйл или Гризманн? У МЮ есть деньги, я бы купил обоих»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Реал, Атлетико М, Фердинанд Рио, Бэйл Гарет, Гризманн Антуан
Сегодня, 13:05 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд хотел бы видеть в своем бывшем клубе вингера «Реала» Гарета Бэйла и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна:

«Бэйл или Гризманн? У „Манчестер Юнайтед“ есть деньги. На их месте я бы приобрел обоих. Они оба являются прекрасными футболистами, не думаю, что их уместно сравнивать. Это разные игроки.

Гарет может сыграть на любой позиции по фронту атаки и везде будет эффективен.

Если Бэйл и Гризманн будут доступны, МЮ должен их приобрести».

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